Трамп намеренно унизил Макрона, посадив его у края стола в Овальном кабинете

Во время видеоконференции лидеров стран «Большой семерки» президент США Дональд Трамп, принимавший у себя в Белом доме Макрона, разместил французского президента на краю своего рабочего стола в Овальном кабинете. Снимки с этой встречи опубликовало издание New York Post.

Макрон был посажен справа от Трампа, в то время как вице-президент США Джей Ди Вэнс занял место слева от него. Стандартная практика для подобных встреч глав государств предполагает использование круглого стола.

По мнению Daily Express, подобное размещение Макрона американским лидером можно расценивать как намеренное «унижение» французского коллеги, поскольку это отступление от общепринятых протоколов.

Напомним, что 24 февраля в Вашингтоне прошли переговоры между лидерами Соединенных Штатов и Франции. В тот же день состоялся саммит «семерки», посвященный ситуации на Украине, в формате видеосвязи.

Ранее сообщалось, что Макрон положил руку на колено Трампу на пресс-конференции, а свое ему потрогать не дал.