Трамп нарушил королевское правило прикосновений

Президент США Дональд Трамп во время государственного визита в Великобританию допустил нарушение королевского протокола. На это в интервью «Аргументам и Фактам» обратила внимание эксперт по этикету Татьяна Баранова.

В ходе церемонии в Виндзорском замке американский лидер несколько раз похлопал по спине короля Карла III. Это произошло во время подъема на специальный помост перед началом официальной части мероприятия.

По словам Барановой, подобные физические контакты с монаршими особами строго запрещены традиционными правилами. Прикасаться к королю или королеве не допускается без явно выраженной инициативы с их стороны.

Визит американского президента в Великобританию, по информации мировых СМИ, носит важный политический характер. По данным источников, одной из ключевых целей короля Карла III стало склонение Трампа к усилению поддержки Украины в конфликте с РФ. Для этого монарх организовал пышный и теплый прием американскому президенту.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп привез свое постельное белье на королевский прием в Виндзорский замок в Великобритании.