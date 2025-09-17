Трамп привез свое постельное белье на королевский прием в Виндзорский замок

Дональд Трамп отказался спать на роскошном постельном белье из египетского хлопка в Виндзорском замке, предпочтя ему собственное, привезенное специально из США. Об сообщает Daily Mail.

Во время государственного визита в Великобританию команда Дональда Трампа удивила персонал Виндзорского замка. Вместо того чтобы использовать приготовленные горничными комплекты из тончайшего египетского хлопка, помощники президента вручили им привезенный из-за океана собственный постельный комплект.

17 сентября Трамп с супругой прибыли в замок для встречи с королем Карлом III. Их встречали принц Уильям и Кейт Миддлтон, которые сопроводили чету к монарху и королеве Камилле. Программа визита включала аудиенцию, званые обеды, праздничный салют и парады с военными оркестрами.

По данным источников, решение использовать американское белье связано с протоколом безопасности для высокопоставленных лиц. Британские СМИ отмечали, что Трамп специально запросил полный королевский протокол с каретой и гвардейцами.

Ранее сообщалось о том, что коалиция «Стоп Трамп» организовала в Лондоне многотысячный митинг.