Трамп нашел для РФ в предложении о перемирии на Украине «обратную сторону»

Предложение Вашингтона о 30-дневном перемирии на Украине, которое уже поддержал Киев, «может быть выгодно для России, но есть и риски», — заявил президент США Дональд Трамп, слова которого приводит РИА Новости.

В то же время глава американского государства не стал делать прогнозов относительно возможности достижения соглашения о прекращении огня с Россией.

«У меня нет оценок, я не говорю категориями шанса», — отметил Трамп.

Глава Белого дома добавил, что на Украине сейчас «ситуация очень сложная».

Несколько дней назад в саудовской Джидде состоялись переговоры между делегациями США и Украины, которые продолжались более восьми часов. В результате встречи Киев согласился на 30-дневное прекращение огня, если Москва также пойдет на аналогичный шаг.

После этого Вашингтон заявил о немедленном возобновлении помощи Украине. В ближайшее время ожидается звонок между Трампом и Путиным.

Тем не менее, по информации агентства Reuters, президент России Владимир Путин, скорее всего, не согласится с предложенными США условиями о прекращении огня на Украине.