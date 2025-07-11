Трамп: НАТО будет финансировать поставки оружия для Украины

В интервью каналу NBC News президент США Дональд Трамп сообщил , что союзники Соединенных Штатов по Североатлантическому альянсу будут нести финансовую ответственность за поставки американского вооружения Украине.

Трамп пояснил, что США обеспечивают НАТО оружием, при этом альянс полностью компенсирует стоимость этого вооружения. Он уточнил, что поставляемое американское оружие изначально направляется в НАТО, а затем уже передается Украине.

Президент США подчеркнул, что данная договоренность была достигнута в ходе саммита альянса, прошедшего в июне. Ранее немецкий канцлер Фридрих Мерц информировал о своих переговорах с Трампом относительно приобретения у США комплексов Patriot для нужд Украины, однако подчеркнул, что окончательное решение по этому вопросу еще не принято.

Ранее сообщалось, что Трамп одобрил некоторые запросы Украины по поставкам вооружений.