Трамп назвал бессмысленными новые дебаты с Камалой Харрис

Бывший президент США и кандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп отказался принимать участие в дебатах с вице-президентом Камалой Харрис. Об этом он сообщил на своей странице в соцсети.

Он сначала принял приглашение от Fox News участвовать в дебатах с Камалой, которые были запланированы на 4 сентября, но так отказалась. Харрис заявила, что не считает нужным что-либо менять в политике Байдена, что, считает Трамп, делает дальнейшие дебаты с ней бессмысленными.

Дональд Трамп подчеркнул, что на данный момент является лидером опросов, и его шансы на победу растут с каждым днем.

Ранее сообщалось о том, что Дональд Трамп заявил об исчезновении Украины.