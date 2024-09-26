Дональд Трамп заявил об исчезновении Украины

Кандидат в президенты США Дональд Трамп во время предвыборной речи в Северной Каролине заявил, что «Украины больше нет» спустя почти три года после начала конфронтации между Киевом и Москвой. Об этом сообщает РБК и ссылается на выдержку речи политика, опубликованную в соцсети X.

По его мнению, Украине надо было пойти на уступки за несколько месяцев до начала конфликта. Таким образом удалось бы сохранить все жизни и предотвратить материальные потери. Со слов Трампа, восстановление городов стран займет «сотни лет» и добавил, что денег на эти цели не хватит даже в случае объединения всего мира. Также он заявил об использовании украинскими властями маленьких детей и стариков, так как есть недостаток в солдатах.

Во время своей речи кандидат в президенты США в очередной раз назвал Владимира Зеленского «лучшим продавцом» за всю историю и подверг критике действующие американские власти. Он считает, что именно Джо Байден и Камала Харрис подстегнули конфликт, пообещав помощь Украине, хотя ее следовало подтолкнуть к уступкам. Также Трамп обвинил Зеленского в «мелких грязных клеветнических заявлениях», которые касались его персоны.

Ранее сообщалось о том, чем займется Трамп в случае поражения на выборах.