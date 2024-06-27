Трамп назвал Джо Байдена угрозой для существования США в преддверии теледебатов

Экс-президент США Дональд Трамп в преддверии запланированных на четверг публичных теледебатов с действующим главой государства Джо Байденом выступил с резким заявлением.

На своей личной странице в одной из социальных сетей Трамп назвал Байдена угрозой для существования Соединенных Штатов.

«Байден — это не только угроза для демократии, но и угроза для всего существования такого государства, как США,» — написал Трамп.

Этот комментарий стал частью предвыборной риторики Трампа, направленной на дискредитацию его главного политического оппонента. Экс-президент не раз критиковал Байдена за его политику и управленческие решения, обвиняя его в ослаблении позиции страны на международной арене и внутренней нестабильности.

Ожидается, что первый раунд предвыборных дебатов между Трампом и Байденом состоится в ночь на 28 июня по московскому времени в прямом эфире телекомпании CNN. Эти дебаты станут важным событием в преддверии президентских выборов, предоставляя кандидатам платформу для обсуждения ключевых вопросов и представления своих позиций широкой аудитории.

Политические обозреватели предсказывают напряженное противостояние между кандидатами, учитывая накал страстей и резкость высказываний с обеих сторон. Вопросы, которые будут подняты в ходе дебатов, включают в себя экономику, внешнюю политику, здравоохранение и национальную безопасность.

Первые теледебаты традиционно привлекают большое внимание избирателей, влияя на их мнение и предпочтения. Выступления кандидатов будут внимательно анализироваться как сторонниками, так и критиками, а также средствами массовой информации.

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