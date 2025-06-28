Трамп назвал главу ФРС США «упрямым ослом и тупицей»

Президент США Дональд Трамп признался, что его обрадовала бы отставка Джерома Пауэлла, председателя Федеральной резервной системы (ФРС) США, выполняющей функции Центробанка страны. Об этом сообщает ТАСС.

Работу руководителя финансового регулятора глава Белого дома назвал «паршивой».

Он назвал Пауэлла «упрямым ослом и тупицей», который постоянно совершает ошибки на своем посту. В частности, решение повысить базовой процентной ставки, отметил Трамп.

Как уточнил президент, в качестве преемника Пауэлла он назовет того, кто снизит процентную ставку в стране.

Ранее Мерц заявил, что Трамп становится критичнее к Путину.