Трамп жестко раскритиковал ООН

Президент США Дональд Трамп выступил с резкой критикой в адрес ООН. Выступая на заседании Генассамблеи организации, он заявил, что у нее есть огромный потенциал, однако она не реализует его даже отдаленно, особенно в вопросах урегулирования мировых конфликтов.

Американский лидер подчеркнул, что в миротворческих инициативах он не получил от ООН ожидаемой поддержки и задался вопросом, какое реальное назначение у этой структуры. Трамп обвинил организацию в бездействии и неспособности выполнять задачи, ради которых она была создана.

В своей речи он отметил, что прибыл на Генассамблею, чтобы «протянуть руку» американского лидерства странам, готовым присоединиться к Соединенным Штатам в построении более безопасного мира.

По словам Трампа, именно через совместные усилия с союзниками можно достичь реальных перемен, тогда как нынешняя деятельность ООН не дает ощутимых результатов.

