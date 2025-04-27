Трамп назвал нелепыми требования вернуть Крым Украине

Президент США Дональд Трамп назвал нелепыми требования о возвращении Крыма и других территорий Украине. Соответствующее заявление он опубликовал на своей платформе Truth Social.

Так американский лидер отреагировал на статью в либеральной газете New York Times, подготовленную шеф-корреспондентом издания по Белому дому Питером Бейкером.

В публикации, вышедшей в субботу, 26 апреля, утверждалось, что действия Трампа в первые сто дней его президентства якобы выгодны Москве. В свою очередь, президент США считает, что издание будет относиться к нему предвзято, какую бы сделку он ни заключил между Россией и Украиной.

«Даже если это будет величайшая сделка из когда-либо заключенных, New York Times, переживающая не лучшие времена, будет говорить о ней плохо. Ее очень предвзятый и бездарный автор Питер Бейкер поддался требованиям своего издателя и написал, что Украина должна вернуть себе территории, включая, я полагаю, Крым, и другие нелепые требования», — написал Трамп.

Ранее политический консультант, бизнес-аналитик, специалист по общественным коммуникациям Павел Майдан высказал мнение, что президент США Дональд Трамп стремится урегулировать конфликт на Украине по нескольким причинам. Одна из них — войти в историю.