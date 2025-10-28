Трамп назвал незначительным конфликтом ядерные бомбардировки в Хиросиме и Нагасаки

Американские ядерные бомбардировки Японии являются всего лишь небольшим конфликтом. Так считает президент Соединенных Штатов Дональд Трамп. Его слова привело РИА Новости.

Лидер США посетил с официальным визитом Японию. При этом он во время публичного выступления заявил о дружбе между двумя странами.

«Забавно, что с Японией у нас произошел небольшой конфликт. Возможно, вы слышали об этом», — указал он.

Трамп добавил, что в течение всего времени после Второй мировой войны отношения между США и Японией остаются очень крепкими.

