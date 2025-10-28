Трамп назвал незначительным конфликтом ядерные бомбардировки в Хиросиме и Нагасаки
Трамп: ядерные бомбардировки Японии были небольшим конфликтом между странами
Американские ядерные бомбардировки Японии являются всего лишь небольшим конфликтом. Так считает президент Соединенных Штатов Дональд Трамп. Его слова привело РИА Новости.
Лидер США посетил с официальным визитом Японию. При этом он во время публичного выступления заявил о дружбе между двумя странами.
«Забавно, что с Японией у нас произошел небольшой конфликт. Возможно, вы слышали об этом», — указал он.
Трамп добавил, что в течение всего времени после Второй мировой войны отношения между США и Японией остаются очень крепкими.
Ранее Дональд Трамп заявил о решении повысить действующие пошлины на товары из Канады еще на 10%. По его словам, мера стала ответом на «искажение фактов и враждебные действия» со стороны Оттавы.