Трамп ударил пошлинами: США повышают тарифы на канадский импорт

Президент США Дональд Трамп заявил о решении повысить действующие пошлины на товары из Канады еще на 10%. По его словам, мера стала ответом на «искажение фактов и враждебные действия» со стороны Оттавы. Заявление опубликовано в социальной сети Truth Social, сообщает ТАСС .

Причиной обострения стал рекламный ролик, заказанный канадскими властями для показа в США. В нем использовались фрагменты речи 40-го президента США Рональда Рейгана, где он высказывался в защиту свободной торговли и критиковал протекционистские пошлины. Трамп обвинил Канаду в манипуляциях: по его мнению, отрывки были специально подобраны, чтобы создать ложное впечатление, при этом канадская сторона не запрашивала разрешения на редактирование выступления Рейгана.

Американский лидер расценил кампанию как попытку повлиять на решение Верховного суда США по вопросу действующих тарифов. Он также заявил, что единственной целью канадской рекламы была надежда на «помощь» суда в отмене пошлин, которые, по версии Трампа, Канада годами использовала во вред Соединенным Штатам.

В связи с инцидентом Вашингтон объявил о прекращении торговых переговоров с Оттавой. Ранее СМИ сообщали, что провинция Онтарио (ключевой промышленный регион Канады) запустила рекламную кампанию против американских тарифов, включив в нее трансляцию роликов с цитатами Рейгана в американских СМИ.

