Трамп назвал переговоры Путина и Уиткоффа прорывными
Дональд Трамп назвал встречу Владимира Путина и Стива Уиткоффа продуктивной
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Дональд Трамп назвал переговоры своего спецпосланника Стива Уиткоффа с Владимиром Путиным «высоко продуктивными» и заявил о значительном прогрессе. Об этом сообщает РИА Новости.
Американский лидер Дональд Трамп положительно оценил результаты встречи своего спецпредставителя Стива Уиткоффа с президентом России Владимиром Путиным. На своей странице в Truth Social он написал, что переговоры прошли крайне продуктивно и привели к «большому прогрессу».
Трамп не стал раскрывать конкретные детали обсуждения, но отметил, что уже проинформировал ключевых европейских союзников о результатах визита. Это заявление может указывать на возможные сдвиги в решении украинского конфликта и американо-российских отношениях, которые в последние годы оставались напряженными.
Ранее стало известно, что спецпосланник США заказал чебурек перед встречей с Владимиром Путиным.