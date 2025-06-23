Трамп назвал «простодушным выскочкой» конгрессмена, раскритиковавшего атаки на Иран

"Конгрессмен Томас Масси не часть движения MAGA (Сделать Америку снова великой - ред.), хотя ему нравится говорить, что он в него входит", - написал хозяин Белого дома на своей странице в соцсети Х.

Трамп назвал однопартийца "простодушным выскочкой". Он подчеркнул, что операция ВВС США в Иране стала "впечатляющим военным успехом", так как Вашингтону якобы удалось "вырвать бомбу" у Тегерана, который грозился разработать ядерное оружие.

Трамп призвал своих сторонников "отказаться от жалкого неудачника Масси, как от чумы". Президент США заявил, что из-за конкуренции в конгресс он не попадет.

Ранее Дмитрий Песков заявил, что удар США по Ирану может привести к существенной эскалации в регионе.