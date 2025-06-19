В Кремле высказались о возможном ударе США по Ирану

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что возможные удары США по объектам в Иране приведут к серьезной эскалации и еще больше осложнят ситуацию на Ближнем Востоке. Комментарий представителя Кремля публикует RT.

Ближний Восток находится на грани более масштабной эскалации, считает Песков. По его словам, удары США этому лишь поспособствуют, что осуждают в Москве.

«Не хотелось бы это представлять. Москва считает, что это неверный шаг, Москва считает, что это шаг, который способен и обязательно приведет к дальнейшей эскалации. К существенной эскалации, и еще больше осложнит положение дел в регионе», — сказал представитель Кремля.

Ранее CBS сообщила, что США могут присоединиться к израильской операции против иранских ядерных объектов, если такое решение примет президент Дональд Трамп. The Wall Street Journal также писал, что Трамп утвердил план атаки на Иран, но пока не отдал окончательного приказа.

В Москве опасаются, что подобные действия Вашингтона спровоцируют новый виток напряженности в регионе, где и без того сохраняется сложная обстановка.

Ранее в России заявили, что удар США по Фордо в Иране может вызвать глобальную катастрофу.