Телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа может стать поворотным моментом в международных отношениях. Об этом заявил в беседе с RT лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов, комментируя итоги диалога глав государств.

По словам политика, Путин смог донести до американского коллеги необходимость учитывать российские интересы. Трамп, в свою очередь, открыто заявил о преимуществах сотрудничества с Москвой. Такой подход, по мнению Миронова, свидетельствует о пересмотре Вашингтоном ошибочной санкционной политики, действующей против России с 2014 года.

Депутат отметил, что особое значение имеет откровенность российского лидера при обсуждении украинского кризиса. Путин представил факты, контрастирующие с политическим вектором киевского режима. Это, как полагает Миронов, повлияло на позицию Трампа, который теперь требует от Украины немедленно возобновить переговоры.

Политик подчеркнул, что дальнейший диалог между Москвой и Вашингтоном создает условия для мирного урегулирования.

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