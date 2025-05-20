Миронов: переговоры Путина и Трампа изменили подход США к России
Миронов: Трамп понял плюсы сотрудничества с Россией после беседы с Путиным
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Телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа может стать поворотным моментом в международных отношениях. Об этом заявил в беседе с RT лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов, комментируя итоги диалога глав государств.
По словам политика, Путин смог донести до американского коллеги необходимость учитывать российские интересы. Трамп, в свою очередь, открыто заявил о преимуществах сотрудничества с Москвой. Такой подход, по мнению Миронова, свидетельствует о пересмотре Вашингтоном ошибочной санкционной политики, действующей против России с 2014 года.
Депутат отметил, что особое значение имеет откровенность российского лидера при обсуждении украинского кризиса. Путин представил факты, контрастирующие с политическим вектором киевского режима. Это, как полагает Миронов, повлияло на позицию Трампа, который теперь требует от Украины немедленно возобновить переговоры.
Политик подчеркнул, что дальнейший диалог между Москвой и Вашингтоном создает условия для мирного урегулирования.
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