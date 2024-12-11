Трамп назвал решение «проблемы Украины с Россией» приоритетом на международной арене

Победивший на президентских выборах в США Дональд Трамп в беседе с изданием Paris Match заявил , что его главным приоритетом на мировой арене станет разрешение кризиса на Украине.

Трамп уверял, что сможет разрешить украинский конфликт через переговоры. Он неоднократно утверждал, что ему удастся найти решение для этого конфликта всего за один день. В России же полагают, что эта проблема слишком сложна для столь простого подхода.

Ранее сообщалось, что во время своей встречи с Зеленским Дональд Трамп заявил ему, что хочет немедленного установления режима прекращения огня.