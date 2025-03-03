Названа главная психологическая проблема Зеленского, нахамившего Трампу

Врач-психиатр, нарколог Василий Шуров в беседе с сайтом aif.ru рассказал, что лидер киевского режима Владимир Зеленский психологически слабее, чем президент США Дональд Трамп.

По оценке Шурова, Зеленский и Трамп — это два «нарцисса», которым будет очень сложно договориться. Однако республиканец более сильный в психологическом плане, а значит, им сложнее манипулировать.

«Как может Трамп, будучи "самым страшным в лесу", считающий себя великим, пойти на уступки? Конечно, малышу Зеленскому придется перейти к поцелуям ботинков Трампа. Ему придется выполнять то, что ему скажут», – отметил Шуров.

По мнению врача, Зеленский в итоге сдаст позиции и согласится на условия Трампа.

Напомним, в конце прошлой недели Трамп и Зеленский провели встречу в Белом доме. Там они пообщались на повышенных тонах, после чего бывший комик покинул резиденцию президента. Администрация Трампа заявила, что украинский глава был груб во время обсуждения сделки по недрам.

Ранее The Washington Post сообщал, что перепалка Трампа с Зеленским может стать началом краха коллективного Запада.