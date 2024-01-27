Трамп назвал ситуацию на границе Техаса оружием массового разрушения США

Ситуация на американской границе напоминает по своей сути самое настоящее орудие массового разрушения Соединенных штатов Америки, считает 45-й глава Белого дома Дональд Трамп.

Миллиардер и лидер Республиканской партии назвал нынешнее положение дел в США «худшим в истории страны».

«Наша граница стала оружием нашего массового разрушения», — написал Трамп в своей соцсети Truth Social.

Напомним, на границе США и Мексики по инициативе губернатора Техаса для защиты от нелегальных мигрантов была установлена колючая проволока. В ответ Байден приказал убрать заграждения. В ответ власти штата отказались выполнять указание главы Белого дома и теперь Техас рискует выйти из состава США.

Ранее стало известно, что 45-й президент США Дональд Трамп обратился к республиканским штатам, призвав из руководство послать войска Нацгвардии в Техас.