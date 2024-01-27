За минуту до мятежа: вице-губернатор Техаса пригрозил Байдену вооруженными силами штата

В Техасе, похоже назревает открытый мятеж. Власти американского штата решительно выступают против федерального центра в сфере лояльной миграционной политики Белого дома.

На фоне возросшего напряжения на границе с Мексикой вице-губернатор штата Дэн Патрик громогласно заявил, что администрация президента США Джо Байдена совершит большую ошибку, если задумает вступить в конфликт с Национальной гвардией Техаса или иными местными силовыми структурами.

«Самая большая ошибка, которую может совершить администрация Байдена, — это столкновение с правоохранительными органами, нашими ВС, нашей Нацгвардией на границе, в этом парке. Мы выполняем работу, которую хочет американский народ», — передает Newsweek слова Патрика.

Напомним, на границе США и Мексики по инициативе губернатора Техаса для защиты от нелегальных мигрантов была установлена колючая проволока. В ответ Байден приказал убрать заграждения. В ответ власти штата отказались выполнять указание главы Белого дома и теперь Техас рискует выйти из состава США.

Ранее стало известно, что 45-й президент США Дональд Трамп обратился к республиканским штатам, призвав из руководство послать войска Нацгвардии в Техас.