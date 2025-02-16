Трамп назвал сроки разрешения конфликта на Украине в 2025 году

Владимир Путин и Дональд Трамп после переговоров наметили некоторые векторы для мирного решения конфликта на Украине. Для многих этот разговор стал надежной на скорое завершение СВО, однако пока переговорный процесс продолжается. В это же время администрация Трампа старается успеть в сроки и по этой причине двигается в направлении урегулированию. Агентство Bloomberg выяснило, что республиканец планирует завершить обострение на Украине к 20 апреля, то есть, на Пасху.

Ранее сообщалось, что делегация США отправилась в Саудовскую Аравию для переговоров по Украине. На встрече в Эр-Рияде будет также российские представители. Однако Украину на мероприятие не пригласили.