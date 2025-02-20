Россия потратила на вмешательство в выборы в Соединенных Штатах всего два доллара. Белый дом тратил на проекты в других странах суммы, которые в миллионы раз больше. Такое заявление сделал Дональд Трамп. Его слова привел РБК.

Президент США заявил, что его страна ранее тратила крупные суммы на вмешательство в выборы в других странах. Например, только в Индии был потрачен $21 млн, чтобы обеспечить явку избирателей. В то же время Россия фактически ничего не потратила на то, чтобы вмешаться в голосование в Америке.

«Потому что, когда мы слышим, что Россия потратила около $2 в нашей стране, это уже большое дело, верно? Они запустили интернет-рекламу за $2 тыс., и это уже прорыв», — указал он.

Ранее в западных СМИ появилась версия мирного соглашения по украинскому конфликту. По ней НАТО может автоматически включить Украину в свой состав, если она подвергнется нападению со стороны РФ после подписания мирного договора. Однако ключевым условием для обеспечения безопасности остается соглашение по редкоземельным металлам, которое пока не имеет финальной формы.