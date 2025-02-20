США рассматривают возможность предоставления Украине гарантии безопасности в виде предложения об автоматическом вступлении в НАТО в случае нарушения Россией условий соглашения, сообщил телеканал NBC, ссылаясь на четырех американских официальных лиц.

Это предложение направлено на устранение одной из основных угроз, имеющихся у Украины и Европейского союза: риск повторной агрессии со стороны России.

Однако ключевым условием для обеспечения безопасности остается соглашение по редкоземельным металлам, которое пока не имеет финальной формы, сообщает NBC.

Представитель Белого дома отметил, что инициатива министра финансов США Скотта Бессента подразумевает признание того факта, что защита Украины во многом зависела от американских налогоплательщиков.

На прошлой неделе Бессент посетил Киев, где предложил контролировать добычу половины редкоземельных минералов Украины на сумму $500 млрд в обмен на безопасность после завершения конфликта.

Как сообщал The Economist, украинскому президенту Владимиру Зеленскому был дан всего час на подписание соглашения, но он отказался, ссылаясь на неподготовленность документа.

Ранее сын президента США Дональд Трамп-младший предложил главе киевского режима Зеленскому «попытаться победить в конфликте» без денег США.