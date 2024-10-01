Трамп назвал ракетную атаку Ирана на Израиль войной
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Кандидат в президенты США Дональд Трамп в соцсети Truth Social осудил Иран, который вечером 1 октября запустил множество ракет в сторону Израиля. По словам республиканца, происходящее между Ираном и Израилем можно считать военным конфликтом, который можно было предотвратить.
Трамп выразил уверенность, что если бы он занимал пост президента Соединенных Штатов, то многих конфликтов на Ближнем Востоке можно бы было избежать.
«Эту войну можно было полностью предотвратить, она никогда не должна была произойти», — заявил Трамп.
Ранее в КСИР Ирана раскрыли причину атаки на Израиль.