Трамп назвал ракетную атаку Ирана на Израиль войной

Кандидат в президенты США Дональд Трамп в соцсети Truth Social осудил Иран, который вечером 1 октября запустил множество ракет в сторону Израиля. По словам республиканца, происходящее между Ираном и Израилем можно считать военным конфликтом, который можно было предотвратить.