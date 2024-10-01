Стала известна причина атаки Ирана на Израиль

В КСИР Ирана раскрыли причину атаки на Израиль во вторник, 1 октября. Сообщение об этом было опубликовано в РИА Новости со ссылкой на иранское СМИ ISNA вечером вторника.

Так, согласно заявлению в ISNA, Иран атаковал Израиль в ответ на теракты и убийство Хании, Нилфорушана, Хасана Насруллы. Иранский удар, по данным КСИР, был нанесен в самое сердце «оккупированных земель».

После первой волны ракет Иран запустил вторую, Израиль закрывал воздушное пространство. Гражданским самолетам приходилось либо менять траекторию маршрута, либо же возвращаться в аэропорты.

Напомним, ранее также сообщалось о том, что США предупреждали Израиль о возможном ракетном ударе со стороны Ирана, но, при этом, угроза отсутствовала, а Белый дом предупредил Тегеран о серьезных последствиях.