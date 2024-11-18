Трамп назвал «защитника свободы слова» Карра кандидатом на пост председателя комиссии по связи

Избранный президент Соединенных Штатов Дональд Трамп назвал Брендана Карра кандидатом на должность председателя Федеральной комиссии по связи (FCC) в своей новой администрации, сообщило издание The New York Times (NYT).

По мнению Трампа, Карр является сторонником свободы слова. Он выступал против законов, которые ограничивали права граждан США и тормозили экономический рост.

FCC отвечает за регулирование телекоммуникаций и средств массовой информации в стране, включая контроль за интернетом, телевидением и внедрение новых технологий.

Накануне выборов Трамп призывал комиссию отозвать лицензии у телеканалов, таких как NBC и CBS, из-за «необъективного освещения событий».

Ранее сообщалось, что отмена западных санкций против России, безусловно, станет важной темой обсуждений по разрешению конфликта в Украине.