Трамп не ответил на вопрос, планирует ли вводить новые санкции против РФ

Глава Белого дома Дональд Трамп не стал однозначно отвечать на вопрос о том, планирует ли он вводить новые ограничительные меры в отношении России.

Глава Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп не стал прямо отвечать на вопрос о том, планирует ли он вводить новые антироссийские ограничительные меры.

«Ну они воюют друг против друга», — ответил Трамп.

Президент Соединенных Штатов выразил уверенность в том, что очень скоро удастся достичь перемирия во многих областях украинского конфликта. Он также отметил, что работа в этом направлении продвигается успешно день за днем.

Ранее сообщалось, что Зеленский отказался от ряда условий при заключении мирного соглашения. По его словам, Украина не пойдет на отказ от утраченных территорий, а также не согласится сокращать ВСУ. Также не будут пересматриваться планы от вступления страны в Евросоюз.