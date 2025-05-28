В Белом доме заявили, что Путин почти сжег «золотой мост» Трампа к восстановлению отношений

Москва продолжает вести свою «игру» в отношении Украины, практически подрывая усилия США по перезагрузке диалога с Россией. Об этом газете Politico сообщил один из высокопоставленных чиновников Белого дома.

По его мнению, президент РФ Владимир Путин практически сжег «золотой мост», выстроенный американским лидером Дональдом Трампом, к восстановлению отношений с Россией.

Отмечается, что терпение президента Соединенных Штатов в вопросе разрешения конфликта на Украине, а также в отношении Путина, находится «на исходе», однако американский лидер еще не принял окончательное решение по введению санкций против Москвы как ответа на ее действия.

Ранее Трамп в своей соцсети Truth Social сделал резкое заявление о Путине, отметив, что российский президент «играет с огнем» в контексте конфликта на Украине.

Позже в Белом доме прокомментировали слова американского лидера, подчеркнув, что это заявление не стоит воспринимать как его разочарование.