Трамп не собирается снижать пошлины на импорт из Китая

Президент США Дональд Трамп не будет в одностороннем порядке снижать пошлины на товары из Китая, сообщила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.

Напомним, ранее газета New York Post со ссылкой на информированные источники сообщала, что администрация Трампа задумалась о снижении импортных пошлин для КНР со 145% до 50-54% уже на следующей неделе в рамках переговоров по торговому соглашению в Швейцарии.

Ранее сообщалось о том, что Путин приветствует производство автомобилей КНР на российской территории.