Трамп не стал увольнять главу ФРС

Несмотря на разочарование в связи с тем, что Федеральная резервная система (ФРС) не понижает ключевую процентную ставку, президент Соединенных Штатов Дональд Трамп сообщил прессе в Белом доме, что не планирует увольнять председателя ФРС Джерома Пауэлла. Как известно, после мартовской встречи ФРС оставила ставку без изменений, в диапазоне 4,25–4,5% годовых.

Как пишет издание Bloomberg, Трамп подчеркнул, что у него «никогда не возникало» мысли об отстранении Пауэлла от должности.

По мнению республиканца, снижение ставки Федеральной резервной системой необходимо, поскольку наблюдается снижение цен на продукты питания и энергию и инфляция больше не является существенной проблемой для американской экономики.

В ответ на эти заявления, индекс Dow Jones Industrial Average продемонстрировал рост на 506 пунктов, что соответствует 1,3%, S&P 500 поднялся на 1,6%, а Nasdaq 100 вырос на 1,7%.

Ранее сообщалось, что Белый дом анонсировал майские поездки Трампа в страны Ближнего Востока.