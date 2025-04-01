Трамп недоволен высказываниями Путина и Зеленского

Американский лидер Дональд Трамп недоволен высказываниями своего российского коллеги Владимира Путина в адрес главы президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщила официальный представитель Белого дома Каролин Левитт.

Трамп сказал, что считает необходимым предпринять, чтобы привести все в порядок и завершить конфликт, добавила она.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя это заявление, сказал, что в американских СМИ не приводятся цитаты самого главы Белого дома о якобы его злости на Владимира Путина.

Ранее сообщалось о том, что президент США Дональд Трамп мог подпасть под влияние своих советников, из-за чего его заявления по отношению к президенту России Владимиру Путину звучат враждебно.