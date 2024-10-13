В украинской столице прогремели взрывы

По данным Министерства цифровой трансформации Украины, сирены воздушной тревоги сработали не только в Киеве и Киевской области, но и в других регионах: Черниговской, Сумской, Черкасской, Полтавской, Винницкой и Кировоградской областях. Ситуация остается напряженной на фоне возможных ударов.

Напомню, с октября 2022 года Вооруженные силы России начали наносить удары по украинской инфраструктуре, главным образом по объектам энергетики, военной промышленности и управления. Эти действия стали ответом на теракт на Крымском мосту, в котором Москва обвиняет украинские спецслужбы. В результате атак воздушные тревоги в украинских регионах звучат ежедневно. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков утверждает, что российские войска не наносят удары по гражданским объектам, таким как жилые дома и социальная инфраструктура, несмотря на продолжающиеся военные действия.

Ранее стало известно, что солдаты ВСУ конфликтуют с иностранными наемниками.