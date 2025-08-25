Трамп объяснил нежелание Путина встречаться с Зеленским

Дональд Трамп заявил, что Владимир Путин избегает встреч с Владимиром Зеленским из-за личной антипатии. По словам американского политика, именно это чувство лежит в основе нежелания Кремля вести прямые переговоры с Зеленским. Об этом сообщает ТАСС.

Президент США Дональд Трамп сделал это заявление, отвечая на вопрос журналистов после подписания указов в Белом доме. Он провел параллель с собственной практикой, отметив, что и сам иногда предпочитает не встречаться с людьми, которые ему не симпатичны.

Трамп вновь повторил свой тезис о том, что конфликта на Украине не было бы, если бы в 2022 году он был на посту президента. Он сослался на слова Путина, который во время их недавней встречи на Аляске подтвердил эту точку зрения. Переговоры лидеров состоялись 15 августа на военной базе и длились около трех часов, основной темой стало урегулирование украинского кризиса.

Ранее Трамп заявил об окончании финансовой помощи Украине.