Трамп заявил об окончании финансовой помощи Украине

Дональд Трамп заявил о полном прекращении прямой финансовой помощи Украине, сообщив, что Вашингтон теперь не тратит, а продает оружие через структуры НАТО. Об этом передает РИА Новости.

По словам американского лидера, администрация США полностью свернула программу безвозмездного финансирования Киева. Вместо этого США перешли на модель продаж вооружений, что, по мнению Трампа, выгодно для американского бюджета.

Он связал это изменение со своим давним требованием к странам НАТО о значительном увеличении оборонных расходов. Трамп утверждает, что благодаря его усилиям альянс согласился поднять планку взносов до 5% от ВВП, что создало финансовую базу для новых сделок. Таким образом, бремя расходов, согласно новой концепции, перераспределяется между союзниками, а американская промышленность получает выгодные контракты на поставки вооружения.

Ранее стало известно, что Трамп намерен разрешить Киеву бить по России.