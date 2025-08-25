Трамп объяснил проблемы в организации встречи Путина и Зеленского

Дональд Трамп заявил, что встречам Владимира Путина и Владимира Зеленского мешает личная неприязнь между лидерами, проводя параллель с собственным опытом. Об этом пишет РИА Новости.

Президент США Дональд Трамп высказал свое мнение о причинах отсутствия прямых переговоров между российским и украинским лидерами. По его словам, ключевым препятствием является взаимная личная антипатия, а не только геополитические разногласия. Трамп провел аналогию с собственными взаимоотношениями, отметив, что и сам избегает встреч с людьми, которые ему не симпатичны.

Такое заявление прозвучало в ответ на вопрос журналистов о нежелании российской стороны идти на переговоры. Ранее Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что встреча с Зеленским возможна, но лишь при наличии веских предпосылок — выполнения ряда известных российских условий и готовности Киева к реальному диалогу.

Комментарий Трампа, однако, сместил акцент с дипломатических процедур на человеческий фактор, подчеркнув важную роль личных отношений в большой политике.

Ранее российские военные захватили американский БТР M113 на фронте.