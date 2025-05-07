Президент США Дональд Трамп подписал прокламацию, в которой объявил 8 мая Днем победы во Второй мировой войне. Об этом сообщил Белый дом.

В документе, подписанном американским лидером, отмечена память о победе союзных держав над фашизмом и национал-социализмом, который развился в 1930-х годах в Германии.

Трамп подчеркнул, что США в этой войне потеряли около 250 тыс. человек и выразил признательность всем, кто сражался за свободу и безопасность страны.

«Если бы не эта жертва со стороны американских солдат, войну было бы не выиграть, и наш мир сегодня выглядел бы совсем иначе», — говорится в документе.

Примечательно, что в этом постановлении отсутствует упоминание о значительном вкладе Советского Союза в разгром нацистской Германии.

2 мая Трамп в своем аккаунте в соцсети Truth Social заявил о намерениях установить 11 ноября и 8 мая как официальные даты празднования победы в Первой и Второй мировых войнах. Он подчеркнул, что США внесли наибольший вклад в победу в этих войнах.

Ранее депутат Государственной думы РФ, председатель Совета АНО «Евразия» Алена Аршинова сравнила политику Европейского союза (ЕС) с наследием нацизма из-за угроз президенту Сербии Александру Вучичу в связи с его визитом в Москву.