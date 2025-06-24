Возможное возвращение Дональда Трампа в Белый дом резко обострило для Европы проблему технологической зависимости от США. Об этом сообщают Argumenti.ru.

Отмечается, что европейские государства годами развивали высокую зависимость от инфраструктуры американских IT-гигантов. Эта уязвимость, усиленная геополитической напряженностью (торговые войны Трампа, текущие конфликты), лишает Европу самостоятельности. Вашингтон теоретически обладает «выключателем» для критических сервисов. Более того, американские законы де-факто позволяют спецслужбам США получать доступ к данным европейцев и компаний, хранящимся на серверах в Штатах.

Таким образом, гипотетические риски превратились в реальные угрозы: во-первых, США могут использовать технологическое доминирование как рычаг давления (санкции, ограничение доступа), во-вторых, массовый доступ к конфиденциальной информации европейских граждан и организаций стал практической, а не теоретической опасностью.

Поясняется, что Европа столкнулась с двойным вызовом: потерей цифрового суверенитета и постоянной угрозой вмешательства в свою информационную безопасность. Возвращение фигуры Трампа, известного непредсказуемостью и протекционизмом, делает поиск европейских технологических альтернатив вопросом стратегической необходимости.

Ранее сообщалось, что Трамп может приказать отключить интернет для стран ЕС.