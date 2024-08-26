Представитель Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что в отсутствии боеприпасов в Америке виноват президент Джо Байден и его политика помощи Украине. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на YouTube-канал Shawn Ryan Show.

Американские военные сидят без боеприпасов, плохо укомплектованные и нуждающиеся в помощи властей. Однако вместо этого самое необходимое отправляется в Киев: прямиком ВСУ по просьбе Владимира Зеленского. По словам Трампа, демократ закрывает глаза на ситуацию в стране.

«У нас снова нет боеприпасов, потому что эти ребята (нынешние власти. — прим. ред. ТАСС) отдали их Украине. Они направили им огромное количество ракет, снарядов и всего на свете», — сказал Дональд Трамп.

По мнению бывшего президента США, Украина потерпела бы поражение за считаные недели, если бы не получала военную помощь от американской стороны и Европы.

Дональд Трамп участвует в президентской гонке. Он заявил, что способен повлиять на ситуацию с Россией и Украиной и даже организовать реальные переговоры. Такие обещания бывший глава США дает не первый раз, похожее он говорил еще до инаугурации.

Ранее сообщалось, что дебаты республиканца Трампа и демократа Харрис могут сорваться.