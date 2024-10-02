СМИ: Израиль в течение нескольких дней ответит на атаку Ирана

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) готовится ответить на атаку со стороны Ирана в течение нескольких дней, сообщил портал Axios со ссылкой на израильских чиновников. По информации источника, Израиль намерен ударить по нефтяным и стратегическим объектам Ирана.

Кроме того, как рассказал чиновник, Тель-Авив также может рассмотреть возможность удара по ядерным объектам иранского государства. Еще один ответ на действия Тегерана — ликвидация конкретных лиц и уничтожение систем противовоздушной обороны (ПВО) страны.

Как пишет издание, решение о конкретных ответных шагах пока не принято, так как Израиль хочет согласовать их с США. Отмечается, что Вашингтон поддерживает намерение Израиля ответить, но считает, что ответ должен быть взвешенным.

Иран выпустил по Израилю около 180 баллистических ракет, многие из которых были перехвачены. На видео в социальных сетях запечатлены падения ракет в разных районах Израиля. В результате атаки погиб один человек — палестинский рабочий из сектора Газа.

Служба скорой помощи Израиля сообщила о нескольких случаях легких осколочных ранений.

Иран, комментируя нанесение удара по Израилю, предостерег его от дальнейшей агрессии и эскалации. Тегеран предупредил, что ответ на провокации будет еще более мощным.

Ранее сообщалось, что в Иордании три человека пострадали после падения обломков иранских ракет.