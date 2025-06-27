Трамп обвинил демократов в сливе информации об ударах США по Ирану
Трамп: демократы слили данные об ударах США по иранским ядерным объектам
Фото: [flickr.com]
Представители Демократической партии стали виновниками утечки информации об ударе авиации Соединенных Штатов по Ирану. Такое заявление сделал американский президент Дональд Трамп, он написал об этом в социальной сети Truth Social.
Глава Белого дома заявил, что произошло разглашение информации об ударах ВВС США по иранской территории.
«Именно демократы слили информацию о безупречном полете на ядерные объекты в Иране», — указал он.
Трамп не стал приводить ни каких-то имен, ни фактов, которые подтверждают утечку. Он призвал привлечь виновных демократов к ответственности.
Ранее украинских депутат Рады Дубинский заявил, что Дональд Трамп на полях саммита НАТО в Гааге пообщался с президентом Украины Владимиром Зеленским. Американский лидер дал ему понять, что Вашингтон больше не намерен оказывать поддержку Украине. По словам Дубинского, Трамп прекрасно знает о желании Зеленского использовать любую встречу с ним, чтобы формировать ложную реальность о якобы нерушимой поддержке США и продолжать военные действия.