Трамп обвинил ЕС и Китай в госдолге США в $36 трлн

Трамп напомнил о временной отсрочке до 2 апреля по введению пошлин на товары, импортируемые из Канады и Мексики, однако предостерег от завышенных ожиданий касательно числа исключений.

Он также обвинил ряд стран в эксплуатации американской экономики на протяжении 45 лет, пользуясь ее снисходительностью и уязвимостью. По его мнению, это стало ключевым фактором формирования государственного долга в размере $36 трлн.

Сейчас Трамп намерен вернуть значительную часть этих средств, особенно учитывая, что «друзья» США, по его словам, оказались хуже врагов. В качестве примера он привел Европейский союз, который, как утверждает Трамп, обобрал Америку. Аналогичную политику, по мнению президента, проводил и Китай.

Ранее Трамп заявлял, что США рассмотрит запрос России на снятие санкций.