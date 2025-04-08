Трамп обвинил ЕС в «плохом поведении с США»

Президент США Дональд Трамп недоволен отношениями со странами Евросоюза. Об этом он рассказал представителям СМИ на встрече с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

Он считает, что ЕС ведет себя «очень плохо» по отношению к Соединенным Штатам в вопросах торговли.

Глава Белого дома пожаловался на то, что ЕС, как и Япония, не импортируют автомобили американского производства и не принимает сельскохозяйственную продукцию.

По словам американского лидера, страны Евросоюза вообще почти ничего не принимают.

«Европейский союз ведет себя с нами очень-очень плохо. Они практически ничего не принимают. <…> И так не будет», — предупредил Трамп.

Ранее сообщалось о том, что Трамп ограничил доступ Associated Press к освещению своих поездок.