Трамп заявил о перезагрузке отношений США и Китая по итогам торгового соглашения

Китаю и Соединенным Штатам удалось перезагрузить свои отношения, когда они уладили между собой торговые разногласия. Такое заявление сделал американский лидер Дональд Трамп, его слова привел канал Fox News.

Глава Белого дома сообщил, что сейчас отношения между США и Китайской Народной Республикой стали развиваться очень хорошо. Двум странам удалось уладить все разногласия в торговой сфере.

«Удалось добиться полной перезагрузки. Переговоры прошли в очень продуктивной атмосфере», — указал он.

Ранее Трамп заявил, что рассматривает возможность лично прилететь в Турцию на потенциальные переговоры между Россией и Украиной. По его словам, он стал одним из тех, кто настаивал на этой встрече, и считает, что перемирие может быть достигнуто. Однако свое присутствие он связывает с целесообразностью визита — по его словам, он окажется там, только если посчитает это полезным.