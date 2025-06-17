Трамп обвинил Макрона в искажении причин его досрочного отъезда с саммита G7

Президент Франции Эммануэль Макрон назвал неверную причину досрочного отъезда американского лидера Дональда Трампа с саммита G7. Об этом заявил сам глава Белого дома в социальной сети Truth Social.

Макрон сообщил, что руководитель Соединенных Штатов покинул саммит за сутки до его завершения, чтобы приняться за работу над перемирием между Ираном и Израилем.

«Неверно! Намеренно или нет, но Эмманюэль всегда все путает», — указал в ответ Трамп.

Он добавил, что в действительности французский президент не имеет ни малейшего понятия о тех причинах, которые двигали Трампом. На самом деле, работа над перемирием никак не связана с отъездом, реальная причина, по его словам, гораздо важнее.

Ранее сообщалось, что лидеры стран G7 во время саммита приняли заявление о поддержке безопасности Израиля. Они призвали как можно скорее разрешить иранский кризис и обеспечить стабильность на Ближнем Востоке. В этом заявлении также написано, что защита мирного населения в ближневосточном регионе должна стать одной из важных составляющих всех дальнейших действий.