Трамп обвинил Россию в затягивании мирных переговоров с Украиной

В интервью Newsmax Дональд Трамп, президент США, предположил , что Россия, возможно, намеренно откладывает достижение соглашения о прекращении огня с Украиной.

Трамп поделился, что часто прибегал к подобной тактике в бизнесе: не спешить с подписанием соглашения, сохраняя возможность маневра. При этом он выразил уверенность в том, что и Москва, и Киев стремятся к завершению конфликта.

Он подчеркнул, что, хотя в конфликте гибнут не американцы, это не умаляет его значимости. Трамп назвал используемое вооружение «абсурдным», особенно отметив масштабы применения беспилотных летательных аппаратов.

Трамп заявил, что за два месяца во главе страны добился большего, чем любой другой президент США. По его словам, никто не делал так много в столь короткий период времени.

Кроме того, Трамп отметил, что пытается простить Байдена и его администрацию, несмотря на «очень плохие» вещи, которые они совершали, а также их коррумпированность.

По мнению США, временное прекращение огня является важным шагом на пути к основным переговорам о завершении конфликта. Госсекретарь Марко Рубио объяснял, что сложно вести переговоры о долгосрочном мире, пока продолжаются боевые действия.

Ранее сообщалось, что новый российский посол в Вашингтоне Александр Дарчиев планирует прибыть в Соединенные Штаты 26 марта.