Трамп обвинил Зеленского в развязывании войны с Россией

Кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил, что глава киевского режима Владимир Зеленский является виновным в русско-украинском конфликте. Об этом сообщает Politico.

По его словам, Зеленский должен был предотвратить войну, а также добавил, что война уже проиграна.

Кроме того, Трамп заявил, что американский президент Джо Байден тоже сыграл немаловажную роль в разжигании войны. Сам Трамп многократно заявлял, что если бы президентом США был он, то не допустил бы военного конфликта между Россией и Украиной.

Ранее сообщалось о том, что Трамп назвал Зеленского «лучшим продавцом в истории».