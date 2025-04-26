В Европе призвали Зеленского отказаться от территорий

Европейские дипломаты активно убеждают президента Украины Владимира Зеленского согласиться на территориальные уступки в рамках мирного урегулирования конфликта, сообщила газета The Washington Post.

По данным газеты, в этом вопросе уже удалось достичь определенного прогресса.

«Европейцы призывают Зеленского признать вероятность того, что Украине придется отказаться от территории в рамках соглашения», — пишет американское издание.

Его источники отмечают, что украинская сторона готова пойти на такие уступки. Однако руководство страны опасается дальнейших шагов США в процессе переговоров.

Ранее союзников Соединенных Штатов встревожили планы Трампа надавить на Украину и заставить ее пойти на территориальные уступки для заключения мирного соглашения.