Журналисты Associated Press поплатились за отказ называть Мексиканский залив «Заливом Америки»

Американские власти не оставили это без внимания. За игнорирование «законного изменения географического названия залива Америки» журналистам издания ограничили доступ в Белый дом. Об этом сообщил замглавы аппарата Белого дома Тейлор Будович.

На своей странице в соцсети он заявил, что даже Первая поправка не гаратирует им «привилегию беспрепятственного доступа к ограниченным пространствам, таким как Овальный кабинет и Air Force One».

Доступ к остальным пространствам Белого дома у журналистов Associated Press останется.

Ранее сообщалось о том, что Трамп собирается через G8 ослабить партнерство России с Китаем.