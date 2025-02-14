Журналисты Associated Press поплатились за отказ называть Мексиканский залив «Заливом Америки»
Журналистам Associated Press ограничили доступ в Белый дом
Фото: [pxhere.com]
Журналисты американского издания Associated Press отказались называть называть Мексиканский залив «Заливом Америки», несмотря на указ президента США Дональда Трампа.
Американские власти не оставили это без внимания. За игнорирование «законного изменения географического названия залива Америки» журналистам издания ограничили доступ в Белый дом. Об этом сообщил замглавы аппарата Белого дома Тейлор Будович.
На своей странице в соцсети он заявил, что даже Первая поправка не гаратирует им «привилегию беспрепятственного доступа к ограниченным пространствам, таким как Овальный кабинет и Air Force One».
Доступ к остальным пространствам Белого дома у журналистов Associated Press останется.
Ранее сообщалось о том, что Трамп собирается через G8 ослабить партнерство России с Китаем.