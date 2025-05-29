Трамп ограничил экспорт технологий в Китай для американских компаний

Телеканал CNN, ссылаясь на анонимный источник в Министерстве торговли, сообщил , что администрация президента США, возглавляемая Дональдом Трампом, ввела ограничения на продажу определенных видов продукции американскими фирмами в Китай.

По информации источника телеканала, министерство «анализирует экспорт, который имеет стратегическое значение для Китая». Представитель ведомства пояснил, что в ряде ситуаций Министерство торговли «приостановило действие разрешений на экспорт или ужесточило условия лицензирования на период проведения разбирательства».

По данным Financial Times, администрация Трампа обязала американские компании, занимающиеся разработкой программного обеспечения для производства полупроводников, остановить предоставление своих услуг в Китае.

Несколько источников издания утверждают, что Министерство торговли США распорядилось, чтобы компании, занимающиеся автоматизацией электронного проектирования, включая Cadence, Synopsys и Siemens EDA, прекратили поставки технологий в КНР.

Собеседники газеты сообщили, что Бюро промышленности и безопасности, входящее в структуру Министерства торговли, направило соответствующее указание компаниям в форме писем, однако остается неясным, все ли компании их получили.

Ранее сообщалось, что Чехия обвинила Китай в кибератаке на Министерство иностранных дел.